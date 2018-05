BOUDEBOUZ ANALYSE SA SAISON AVEC LE BETIS SÉVILLE "Les blessures m'ont freiné"

L'international algérien, Riyad Boudebouz, est revenu sur plusieurs points concernant son équipe, le Bétis Séville, et ses prestations depuis le début de saison en Liga. Dans un entretien accordé à Estadio Deportivo, Boudebouz a déclaré concernant la deuxième partie de saison: «Honnêtement, nous avons tous été surpris de gagner autant de matchs consécutifs. Mais, pour moi, cela n'a pas été une surprise, cela a été la conséquence de la confiance trouvée entre les joueurs et l'entraîneur. C'est la récompense pour le travail du groupe, des joueurs, des travailleurs du club, du staff technique.» Et d'ajouter: «Par conséquent, pour moi, il n'est pas surprenant que nous soyons où nous sommes et que nous ayons gagné autant de matchs dans cette deuxième partie de saison.» Concernant ses débuts difficiles lors de la première partie de saison, le joueur de 28 ans dira: «Je ne remarque pas la différence entre la première et la deuxième partie. Cela n'a vraiment pas été un problème d'adaptation. Me remettre de la blessure au genou m'a pris trop de temps, et c'est cela le vrai problème». «Il m'a fallu beaucoup de travail pour me préparer. C'est vrai que quand on arrive dans une équipe, un pays, une ligue différente, il est difficile de s'habituer, mais ce qui m'a freiné c'est la blessure et la rechute que j'ai eu lors du match au Bernabéu», poursuit-il. Boudebouz est arrivé en Liga lors du Mercato d'été 2017. Il a effectué 15 apparitions cette saison en inscrivant deux buts et autant de passes décisives. Samedi, lors du derby sévillan (2-2), il est entré en début de seconde période, tandis que son coéquipier Aissa Mandi a joué toute la partie.