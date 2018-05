CHALLENGE DES COURSES DE DEMI-FOND 300 athlètes au rendez-vous

Près de 300 athlètes du pays, dont 60 dames et une dizaine de coureurs venus de l'Arabie saoudite de la Libye et de la Tunisie ont pris part au 7e challenge des courses de demi-fond lancé samedi au stade du chahid Hamlaoui de Constantine, a-t-on constaté. Organisée par l'association Mawahib Athlétic Constantine (MAC) en collaboration avec la ligue constantinoise de la discipline, cette compétition a concerné les catégories juniors et seniors et a été marquée par la participation des équipes de la Sûreté nationale, de l'Armée nationale populaire (ANP) et d'un grand nombre de clubs issus des différentes régions du pays, a-t-on relevé. Le 7e challenge des courses de demi-fond de Constantine prévoit l'organisation de 19 épreuves, entre autres le 5000 m marche, des courses de 100 à 800 m, le 4x800 m lièvre, des courses de 800 à 1500 m, le long saut et des courses de 1500 à 5000 m. Il est à noter que les anciens champions olympiques algériens à savoir, Hamad Dahmane, Nouria Benida-Merah et Hassiba Boulmarka, étaient présents à ce challenge en tant qu'invités d'honneur.