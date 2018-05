CHAMPIONNAT EXCELLENCE DE HANDBALL (MESSIEURS) Nouveau titre pour le GSP

Pour la 3e année de suite, le GS Pétroliers est sacré champion d'Algérie de handball. Pour ce faire, les Pétroliers se sont imposés petitement face au CR Bordj Bou Arréridj (23-22), lors du troisième et dernier tournoi play-offs du Championnat national, Division Excellence, joué samedi à Béjaïa.

La finale, en championnat, tant attendue entre le GS Pétroliers et le CR Bordj Bou Arréridj a finalement eu lieu. Dans ce choc des titans, où il était bien difficile de faire un pronostic, les deux protagonistes ont été à la hauteur en offrant au public de la salle de Tichy une rencontre pleine de suspense et de rebondissements. A l'image de ses dernières rencontres, le GSP a débuté très mal celle de samedi.

Dans ce remake de la finale de la Supercoupe, les Bordjiens ne se sont pas fait prier pour mener le bal. Malmenés par leur adversaire du jour, les Pétroliers ont réussi à revenir dans le match juste avant la pause, grâce à un Berriah des grands jours. En seconde période, la partie a changé de physionomie. Le GSP a repris les rênes du match, notamment après le réveil de Berkous. Transparent durant la première mi-temps, l'arme fatale des Orange et Noir s'est remise en marche au grand dam des protégés de Sofiane Hiouani. Cependant, ces derniers n'avaient pas abdiqué devant le retour en grâce du GSP.

Accusant un retard de 3 unités à six minutes du terme de la rencontre, les Jaune et Noir ont su trouver les ressources mentales nécessaires pour recoller au score pour finalement s'incliner d'un petit point d'écart. Auteur d'un sans-faute dans ces play-offs, le GSP termine en tête avec 14 points. Il s'adjuge ainsi son 8e titre de champion, sous la nouvelle appellation.