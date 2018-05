CHAMPIONNATS D'AFRIQUE DE BOXE Maouche et Douibi en or

Les boxeurs algériens Maouche Hichem (52 kg) et Farid Douibi (75 kg) ont décroché l'or aux championnats d'Afrique juniors (garçons/filles), organisés du 7 au 13 mai à Casablanca (Maroc). En finale, Maouche a dominé l'Ougandais Musoke Reagan, au moment où son compatriote Douibi a pris le meilleur sur le Marocain El Feryji Hossam. Au total, huit Algériens ont atteint la finale, mais seuls Maouche et Douibi ont réussi à aller au bout, leurs six compatriotes s'étant finalement contentés de la médaille d'argent. Il s'agit de Fassi Ahmed Djamal, Jaballah Farès et Mansouri Mohand, battus respectivement par le Marocain El Ouaraz Yassine chez les 69 kg, l'Ethiopien Alayu Mekounnen chez les 49 kg et l'Egyptien Ali Moussa Youcef chez les 81 kg. Idem pour les filles, puisque les Algériennes Khatir Yasmine (48-51 kg), Leïla Semrani (60 kg) et Feroum Feriel (69 kg), ont perdu respectivement contre la Nigériane G'Badamosi Adjat, la Tunisienne Taghouti Maouada et la Marocaine Salma El Hajjami. Au total, 15 pugilistes algériens, dont six filles, prennent part à ces joutes continentales, qualificatives aussi bien pour les prochains Championnats du monde de la discipline à Budapest (Hongrie), qu'aux Jeux olympiques de la jeunesse à Buenos Aires (Argentine).