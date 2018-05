CHAMPIONNATS D'AFRIQUE DE JUDO (CADETS-JUNIORS) 14 médailles d'or pour l'Algérie

Les sélections algériennes (garçons-filles) de judo ont décroché 28 médailles: 14 or, 8 argent et 6 bronze à l'issue de la deuxième et dernière journée des épreuves individuelles des championnats d'Afrique (cadets-juniors), qui se déroulent actuellement à Bujumbura (Burundi). Chez les cadets, les médailles d'or ont été décrochées par Rimeh Bouhrour et Yasmina Djellab, en filles, et Mohamed Bessaï, Idris Messaoud, Aghilès Benazoug et Ahmed Rebahi chez les garçons. De leur côté, les trois finalistes malheureux, à savoir Rahma Ghalima, Chems-Eddine Hadibi et Abdelatif Boubetra se sont contentés de l'argent, au moment où Larbi Sabrina, Chaâ Rachida, Belkacem Nabila, Ryma Benmoun et Aït Maâmar Merzouk ont pris le bronze. Samedi, au deuxième jour des épreuves individuelles, c'était au tour des juniors de monter sur le tatami et ils ont fait aussi bien que les cadets, en moissonnant un nombre quasi égal de médailles. Chez les garçons, le breloques en métal précieux ont été remportées par Billel Yakoubi, Mehbil Ahmed, Mabrouk Abdelkader, Zellat Youcef, Bouammar Mustapha et Hached Hichem Abdelkader, ainsi que par Karima Kechout et Mameri Maroua chez les filles. La moisson des juniors a été bonifiée par les médailles d'argent de Saïdi Khadidja, Bakhera Khadidja, Mouedjed Mahdjouba, Kaddour Houaria et Temri Oussama, au moment où Laouar Abderrahmane et Nesrine Boudjamine ont pris le bronze.