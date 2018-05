ESS Hammar annonce son départ

Par Mohamed BENHAMLA -

Dans le club phare des Hauts-Plateaux, l'ES Sétif, rien ne va plus. La dernière défaite en Ligue des champions (4-1) face au TP Mazembe a provoqué la colère des supporters, lesquels s'en sont pris aux joueurs ainsi qu'aux dirigeants. Première conséquence de cette montée au créneau, la démission annoncée hier matin du président Hacène Hammar. Ce dernier a annoncé qu'il préparera le terrain à son successeur et qu'il ne remettra plus les pieds au club en tant que dirigeant. Pour lui, «l'attitude des supporters est inexplicable et le climat devient invivable dans des conditions pareilles». Reste à savoir si Hammar joindra la parole à l'acte, ou s'agira-t-il seulement d'un «coup de bluff» visant à éloigner la pression qui pèse sur lui. Quoi qu'il en soit, ces évènements arrivent au mauvais moment pour une équipe qui affrontera, demain, le MC Alger, pour le compte de la seconde journée de la phase des poules de la Ligue des champions. Avant Hammar, l'entraîneur Abdelhak Benchikha avait remis sa démission en raison, justement, des supporters, qui ne l'ont pas ménagé après la cuisante défaite en championnat face au PAC (4-2).