LIBYE Adel Amrouche nouveau sélectionneur

Par Mohamed BENHAMLA -

Un accord a été trouvé entre la fédération libyenne de football et l'entraîneur algérien, Adel Amrouche, pour que ce dernier succède à Omar El Mirimià la tête de la sélection libyenne. Le technicien de 50 ans aura comme objectif de qualifier la Libye à la prochaine CAN, lui qui a déjà drivé plusieurs sélections africaines, dont le Kenya et le Burundi.