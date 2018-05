COUPE D'ALGÉRIE DE VOLLEY-BALL (DAMES) Deuxième doublé consécutif pour les Pétrolières

Le GSP confirme sa domination

Dans une finale à sens unique, les Pétrolières décrochent le 28e trophée en Dame Coupe, dont le 11e consécutif, en surclassant une équipe de Béjaia qui n'a rien pu faire.

Les volleyeuses du GS Pétroliers ont remporté, samedi à Rouiba (Alger), la 51e édition de la coupe d'Algérie, en dominant l'ASW Béjaïa sur le score de 3 sets à 0 (25-16, 25-15 et 25-22), s'adjugeant pour la 2e année consécutive le doublé Coupe-Championnat tout en restant invaincues sur la même période. Dans une finale à sens unique, les Pétrolières qui décrochent à cette occasion le 28e trophée en Dame Coupe dont le 11e consécutif, ont surclassé les volleyeuses de Béjaia qui n'ont rien pu faire devant l'expérience et les qualités physiques des joueuses de Yacine Djellouli. Après un premier set largement remporté par le GSP (25-16), sous l'impulsion de son duo d'attaque Chettoute-Bensalem qui a malmené la défense bougiote, le deuxième set a été la copie conforme du premier, avec des joueuses du GSP qui ont continué à dérouler leur jeu bien huilé et de conclure avec 10 points d'avance (25-15). Dans le 3e set, le coach des Pétrolières a décidé d'ouvrir son banc en faisant jouer les remplaçantes, opportunité saisie par les joueuses de l'ASWB pour faire la course en tête jusqu'au 2e temps technique (16-13), avant de faire face au retour foudroyant des titulaires du GSP, notamment Bensalem, meilleure joueuse de la finale avec 24 points, qui s'adjugent finalement le 3e set (25-22). Yacine Djellouli, entraîneur du GSP a déclaré à la fin de la rencontre: «Avant tout, je tiens à féliciter mes joueuses qui ont réalisé une très belle saison en conservant leur invincibilité, tout en réalisant le doublé: Coupe-Championnat. Pour cette finale, nous avons très bien débuté la rencontre, en remportant largement les deux premiers sets. Par la suite, j'ai décidé de faire participer les joueuses du banc, qui ont été accrochées par l'équipe de Béjaia avant de se reprendre et de conclure le match par 3 sets à 0. Maintenant, nous allons prendre des vacances bien méritées, avant d'entamer la nouvelle saison, avec des objectifs différents, notamment, le retour sur le scène africaine». Deux autres finales de coupe d'Algérie ont été disputées ce samedi à Rouiba.

Il s'agit des minimes garçons de la JSB Ighrem qui ont battu la JSC Ouled Adouane (Sétif) par 3 sets à 1 et les cadets de l'OMK El-Milia (Jijel) qui se sont imposés au tie-break devant la JSB Ighrem 3 sets à 2.