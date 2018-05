NOMINATION DE NADIR BOUZENAD COMME DG DES SPORTS AU MJS Un choix judicieux

Par Saïd MEKKI -

L'homme qu'il faut, à la place qu'il faut

La nomination, samedi, de l'ancien secrétaire général de la FAF, Nadir Bouzenad, au poste de directeur général des sports au ministère de la Jeunesse et des Sports met fin à l'«intérim» qui a caractérisé cette direction au sein de cette institution.

Il faut bien reconnaître que le choix de Bouzenad dans cette nouvelle fonction est judicieux et certainement bien réfléchi, compte tenu de la riche expérience du concerné dans la scène sportive algérienne. Pas plus tard qu'il y a quelques mois, le nom de Bouzenad a bien circulé fortement dans les milieux de la Fédération algérienne de football sous l'ère Kheireddine Zetchi, mais pas en tant que secrétaire général. Puisqu'en juin dernier, c'est notre collègue journaliste, Mohamed Saâd, le chef de la division de la communication de la FAF qui a été nommé nouveau secrétaire général, en remplacement de Ahmed Yahiaoui. Mais le nom de Nadir Bouzenad a été fortement cité en janvier dernier après que le Bureau fédéral de la Fédération algérienne de football eut pris la décision de retirer au conseil d'administration de la Ligue de football professionnel, avec effet immédiat, la délégation de gestion des championnats professionnels et l'installation d'un directoire. Justement, Bouzenad était cité pour faire partie de ce directoire amené à gérer les affaires courantes du championnat et la préparation de l'AGO. Cependant, il n'en sera rien du tout du moment que ce dernier ne fera pas partie de cette nouvelle composante, vu que Zetchi a choisi «ses hommes» pour prendre la suite et faire avancer les choses. Même si tout le monde connaît les compétences de Bouzenad, il n'a finalement pas fait partie de la nouvelle équipe. Et heureusement pour lui, puisque 4 mois plus tard, il est le nouveau directeur général des sports au MJS. Sa nomination dans cette direction met fin à la situation d'intérim qui l'a caractérisé puisque ce poste était occupé auparavant par Abdelmadjid Djebbab avant d'être remplacé en février 2018 par Lamine Bakhti, désigné lui aussi par intérim tout comme Ahlem Benamara, qui assurait la gestion de cette direction avant que Bouzenad n'en devienne le «titulaire». Nadir Bouzenad, qui fêtera ses 50 ans en octobre prochain, est titulaire d'un diplôme supérieur en gestion. Son expérience dans la gestion des affaires du sport ne datent pas d'aujourd'hui puisqu'il était le secrétaire général de la Fédération algérienne d'équitation avant que l'ex-président de la Ligue nationale de football, Mohamed Mecherara ne le nomme au même poste au sein de son instance. Mais, les compétences de Bouzenad n'ont pas échappé à l'oeil de l'ancien président de la FAF, Mohamed Raouraoua, qui l'a nommé au poste de secrétaire général de cette instance sportive très importante.

Un poste resté vacant depuis le départ, au mois de décembre 2010, de Rabah Manseur dont le contrat avec la FAF a expiré.

Son passage dans ces structures de la FAE, LFP et FAF lui ont valu beaucoup de respect et de reconnaissance eu égard à son comportement exemplaire avec les présidents de club et leurs représentants, et surtout sa compétence reconnue par tous, d'où le choix porté sur sa personne par les différentes responsables. Sa nouvelle mission, faut-il le reconnaître, est très lourde et beaucoup plus importante que toutes celles qu'il a, jusque-là, assumées. Mais nul doute que sa riche expérience dans la gestion lui permettra de l'assumer avec la rigueur et la compétence qui le caractérisent.