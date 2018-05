CANDIDATURE DE L'ALGÉRIE À L'ORGANISATION DU CHAN 2022 Une commission ad hoc installée

Une commission ad hoc, chargée de constituer le dossier de candidature de l'Algérie à l'organisation du Championnat d'Afrique des nations (CHAN-2022) a été installée hier au siège de la FAF par Kheïreddine Zetchi. Présidée par l'ancien SG de la FAF, Réda Abdouche, cette commission comprend également Mohamed Saâd (actuel SG de la FAF), Aboud Salah-Bey (Conseiller du président de la FAF), et les membres Yacine Ould Moussa, Yazid Ouahib et Nazim Bessol. La commission prévoit de se réunir dans les prochains jours pour tracer sa feuille de route et établir le calendrier des rencontres avec les représentants des différents ministères concernés par ce projet. Le dossier de candidature de l'Algérie doit parvenir au secrétariat général de la CAF au plus tard le 15 juillet 2018.