DINAMO ZAGREB Soudani sacré champion

Avant même de disputer, hier, son match de la 35e journée du championnat croate, Rudès, le Dinamo Zagreb de Hillel Soudani est déjà déclaré champion de Croatie. Un sacre entériné à la faveur des matchs nuls de deux poursuivants, Rijeka et le Hajduk Split, respectivement contre Cibalia (0-0) et Osijek (1-1). Avec 70 points, l'équipe de Soudani en compte trois d'avance sur Rijeka et quatre sur le Hajduk Split. Soudani, comeilleur buteur du championnat avec 16 matchs, a encore deux rencontres pour tenter de se détacher. Après cela, il sera question d'évoquer son avenir, lui qui est courtisé par le Nottingham Forrest.