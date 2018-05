DOUBLE PASSEUR ET BUTEUR AVEC LEICESTER CITY Mahrez soigne sa sortie

Un Mahrez des grands jours lors de la dernière rencontre de la Premier League, entre Leicester City et Tottenham.

Les Spurs l'ont emporté sur le score de (5-4) dans un match épique. Avec ses 13e but et ses 12e et 13e passes de la saison, Ryad Mahrez a bien soigné sa sortie dans un match sans enjeu pour les deux équipes, même si Tottenham veut conserver sa 3e place devant Liverpool.

Les choses sont allées très vite en première période, puisque dès la 4', Jamy Vardy ouvre le score de la tête sur un coup-franc bien botté par Ryad Mahrez. Mais Vardy, auteur de 19 buts, voit le buteur de la sélection d'Angleterre, Hary Kane, égaliser trois minutes plus tard. Et l'Algérien, qui joue sans aucun doute son dernier match avec Leicester City, a redonné l'avantage aux siens juste avant le quart d'heure de jeu d'une frappe puissante à l'entrée de la surface de réparation, profitant d'un mauvais dégagement de la défense adverse après une combinaison entre Gray et Silva. Hugo Lloris, le gardien français de Tottenham ne pouvait absolument rien faire.

En deuxième période, Iheanacho sur un exploit individuel aggrave la marque à 1-3 (47'), mais la machine de Tottenham va se remettre en marche avec un triplé de Lamela en 10 minutes (49', 53', 60') pour reprendre l'avantage. Mais dans ce match fou, Leicester va de nouveau égaliser grâce à son duo de choc. Mahrez avance balle au pied et lance Vardy à la limite du hors jeu pour le 4-4 (73'). C'est finalement Hary Kane qui aura le dernier mot en inscrivant son 30e but en Premier League à la 76' et termine à deux longueurs de Mohamed Salah, meilleur buteur du championnat. Score final de la partie, (5-4) en faveur de Tottenham. Leicester City termine la saison à la 9e place avec 47 points, et c'est, désormais, le feuilleton du transfert de Mahrez qui débute désormais.