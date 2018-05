ES SAHEL Pas de Coupe pour Madoui

Par Mohamed BENHAMLA -

L'ES Sahel, drivé par l'entraîneur algérien, Kheireddine Madoui, s'est incliné, dimanche, en finale de la coupe de Tunisie, face au Club africain (4-1) au stade olympique de Radès. Les buts du CA ont été inscrits par Wissem Yahia, Sabeur Khelifa, auteur d'un doublé, et Ghazi Ayedi. Le seul but de l'ESS a été inscrit par Rami Bedoui. Une défaite mal digérée par Madoui, qui est annoncé avec insistance comme de retour dans le championnat algérien, pour prendre les commandes de son club du coeur, l'ES Sétif, en remplacement de Abdelhak Benchikha.