IL A OBTENU LA NATIONALITÉ ALGÉRIENNE Oukidja sélectionnable chez les Verts

Par Mohamed BENHAMLA -

Le gardien de but du RC Strasbourg, Alexandre Oukidja, vient d'obtenir la nationalité algérienne et devrait récupérer son passeport dans les prochains jours.

C'est du moins ce qu'annonce le journal français, L'Equipe, ce qui fait, ainsi donc que le portier de 29 ans est, désormais, sélectionnable pour les prochaines échéances de l'Equipe nationale algérienne. Ayant pris part à 17 rencontres en Ligue 1 française cette saison, Oukidja avait émis, à plusieurs reprises, le souhait de jouer pour l'Algérie, le pays de son père, décédé en fin d'année dernière. Et voilà, donc, que les portes de l'EN algérienne s'ouvre grandement pour lui, si le sélectionneur national, Rabah Madjer, jugera, bien évidemment, utile de le convoquer lors des prochains stages. Et de par les avis unanimes, Oukidja dispose de qualités intrinsèques pouvant lui permettre d'être sélectionnés et apporter un plus aux Verts, en cette période où les critiques étaient acerbes à l'encontre de Faouzi Chaouchi, le gardien titulaire en sélection, ainsi que Moussaoui, qui a été approximatif face à l'Arabie saoudite lors du dernier match amical perdu (2-0) en Espagne.

En fin de contrat avec Strasbourg, qu'il a rejoint en 2014 en provenance de Lille, Oukidja est suivi par plusieurs clubs, dont le VFB Stuttgart (7e de la Bundesliga) et Le Cercle Bruges (remonté en Ligue 1 Belge). Il attend, pour l'instant, une éventuelle proposition de prolongation de Strasbourg, fraîchement maintenu en Ligue 1, avant de se prononcer.

Par ailleurs, Meziane Ighil, le membre du staff technique national, était de passage, dans la soirée du dimanche, sur un plateau d'une chaîne de télévision privée, et a annoncé des «surprises» dans la prochaine liste de l'EN, sans pour autant donner de précisions. Il a juste évoqué le cas du gardien M'bolhi, «toujours sélectionnable» en tentant, entre-temps, de défendre le choix de sélection de Chaouchi, arguant cela par des critères techniques, tels que «la taille, le courage ou encore les sorties aériennes».