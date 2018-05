RÉSERVES SUR L'HOMOLOGATION DU STADE DU 20-AOÛT 1955 D'ALGER La LFP règle ses comptes

Par Mohamed BENHAMLA -

C'est, désormais, l'anarchie totale

Depuis son installation, le directoire qui gère les affaires courantes de la Ligue de football professionnel nage à contre-courant. Avec des décisions à l'aveuglette, Ali Malek, Ammar Bahloul et leurs acolytes s'attirent des critiques acerbes.

Dernière décision en date, celle de dépêcher dans la matinée d'hier la commission d'homologation au stade du 20-Août «pour vérifier si les réserves émises récemment sur le terrain de jeu ont été levées» et décider, ensuite, de son habilitation à abriter le match CRB - DRBT, comptant pour la dernière journée du championnat de Ligue 1, samedi prochain. Cette commission a émis des réserves lors de son passage d'hier sur la dimension des bois, laquelle, indique-t-on, «n'est pas conforme aux normes internationales». La différence entre les dimensions des bois du stade du 20-Août et celles qui devaient être est de... 1,5cm.

L'APC de Mohamed-Belouizdad devrait régler «ce problème» aujourd'hui et ladite commission passera, demain, pour une nouvelle visite d'inspection avant de rendre son verdict. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, la LFP a attendu la dernière journée pour aller inspecter ce stade, alors qu'il a été homologué en début de saison et a abrité plus de 20 matchs de Ligue 1, entre ceux du CRB et du NAHD. Il y a donc lieu, de se poser mille et une questions sur le pourquoi de cette décision, une première dans les annales du football national. Au sein de la LFP, on a laissé entendre que cette décision a été prise après que la CAF ait refusé, dernièrement, d'homologuer le stade du 20-Août pour les compétitions internationales. Chose qui, ajoute-t-on, a obligé l'instance algérienne à dépêcher sa commission d'homologation pour une nouvelle visite. Or, il s'agit d'un motif qui ne tient absolument pas la route, puisque le stade Omar-Hamadi de Bologhine a fait, lui aussi, l'objet de la même décision de la CAF, sans pour autant que la LFP agisse de la même manière. Le stade de Saint-Eugène abritera le plus normalement, ce samedi, le match du monde USMA - USMB. Selon plusieurs sources concordantes, la LFP a agi de la sorte en réplique à son dernier bras de fer avec l'APC de Mohamed-Belouizdad concernant la domiciliation du derby de la 29e journée du championnat de Ligue 1 entre le NAHD et le CRB.

La LFP avait insisté, jusqu'à la dernière minute, sur le fait que ce match se joue au stade du 20-Août, avant de céder et de le reprogrammer au stade du 5-Juillet, face au refus catégorique de l'APC de Mohamed-Belouizdad de l'accueillir. Et les mascarades ne sont pas près de s'arrêter là. En effet, la LFP a rendu public, dimanche soir, le programme de la 30e journée du championnat de Ligue 1 de ce week-end. Dans ce programme, il a été mentionné que le match MCA - JSS, prévu à huis clos au stade du 5-Juillet, est reporté à une date ultérieure. Vraisemblablement, en raison de l'engagement du vieux club de la capitale en Champions League africaine. Un paradoxe de taille est à constater le cas échéant: le Mouloudia jouera face à l'ES Sétif, aujourd'hui, dans cette compétition continentale, mais le match des Sétifiens en championnat face à l'USMBA est maintenu pour samedi. Pis encore, l'USMA jouera demain face au Kenya, face à Gor Mahia en coupe de la CAF, mais son match en championnat face à l'USMB n'a fait l'objet d'aucun report, puisqu'il se jouera samedi. Constatant cette bourde monumentale, la LFP s'est empressée de rectifier le tir en ôtant la mention «reporté» sur son site Internet concernant le match MCA - JSS. A une journée de la fin du championnat des Ligues 1 et 2, force est de constater que le directoire installé par le président de la FAF, Kheïreddine Zetchi, en remplacement de l'ancienne équipe, a failli sur toute la ligne avec un bilan où les points négatifs ont largement pris le dessus sur les points positifs.