2E JOURNÉE DE LA PHASE DES POULES DE LA CHAMPIONS LEAGUE L'ESS et le MCA au pied du mur

Par Saïd MEKKI -

Gare au vaincu!

L'ES Sétif et le MC Alger, deux équipes très perturbées ces dernières semaines avec des résultats négatifs, se croiseront ce soir à partir de 20h, en Ligue des Champions d'Afrique, dans une rencontre où le faux pas est interdit pour les deux antagonistes.

Ironie du sort, les deux équipes se trouvent en pleine crise de résultats; elles ont été éliminées de la coupe d'Algérie, ont raté leur parcours en championnat et également leur premier match de la phase des poules de cette compétition continentale.

L'ES Sétif a lourdement perdu son match de la première journée à Lubumbashi contre le TP Mazembe (4-1) et devra, ainsi donc, se racheter auprès de ses supporters, qui ont justement mis joueurs, coach et président sous forte pression au point de pousser Hammar à démissionner. Ce qui fait dire au joueur Bakir que «le match face au MCA est très important sur le plan comptable et il faut donc le gagner». Ce qui résume, ainsi, parfaitement la mission difficile qui attend les Sétifiens.

Le coach intérimaire de l'Entente, Malik Zorgane, se doit de trouver les joueurs les plus en forme pour gagner ce match face au Mouloudia d'Alger, sous peine de voir son équipe éliminée prématurément de cette compétition prestigieuse et surtout sombrer dans une crise aiguë. Ce qui explique pourquoi les joueurs et le staff technique sont sous forte pression d'autant que ce soir, ils retrouveront leur public, très exigeant après avoir purgé la sanction du huis clos infligée par la CAF. Mission, certes difficile pour Ziti, Benayad et consorts. Du côté du Mouloudia d'Alger, les joueurs sont également sous pression et veulent se racheter surtout de leur dernier semi-échec dans cette compétition face à l'équipe marocaine de Difâa El Djadid (0-0) au stade du 5-Juillet. Le coach Casoni a été très clair avec ses joueurs en s'adressant à eux en ces termes: «Celui qui n'est pas capable de jouer à Sétif n'a qu'à le dire.» Avant d'ajouter que «c'est à nous d'arrêter ce passage à vide et personne ne pourra nous aider à Sétif».

En effet, il n'y a que la volonté, abnégation et surtout la concentration des joueurs avec un retour de l'efficacité de la ligne attaque qui pourrait aider les Vert et Rouge, décidés à gagner ce match pour poursuivre la compétition avec moins de pression. Seulement, le coach Casoni enregistre, ce soir, plusieurs défections, et non des moindres, avec Boudebouda, Amada, Bendebka, Mebarakou et El-Moueden. Ce qui obligera, donc, le technicien corse à modifier quelque peu son onze rentrant pour bien négocier cette deuxième rencontre du groupe B et préserver toutes ses chances de qualification.

Cette rencontre d'importance pour les deux représentants algériens sera dirigée par l'arbitre égyptien Ghead Zaglol Grisha, assisté du Marocain Rédouane Achik et le Soudanais Waleed Ahmed Ali. Il est à noter que dans l'autre match de ce groupe B, prévu également aujourd'hui, le TP Mazembe va tenter de conforter sa position de leader en déplacement face au Difaâ Hassani El-Jadidi au Maroc à partir de 19h. A signaler que les deux premiers du groupe se qualifieront pour les quarts de finale prévus en septembre prochain.