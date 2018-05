CHAMPIONNAT D'ALGÉRIE DE BADMINTON Le CASA Mohammadia sacré

Le CASA Mohammadia a remporté le championnat d'Algérie 2017-2018 de badminton, en dominant

l'AS Protection civile 3-2 en finale de la troisième et dernière phase des épreuves par équipes, disputée à la salle omnisports de

Si Mustapha (Boumerdès). Le club de Mohammadia termine ainsi avec un total de 45 points sur l'ensemble des trois phases, ce qui le place devant l'AS Protection civile (2e/39 pts), au moment où le club Madala, de Béjaïa, a complété le podium avec 24 unités. Le CASA Mohammadia a atteint la finale de la 3e phase en dominant ce même club de Madala (5-0), au moment où l'autre finaliste, l'AS Protection civile avait éprouvé un peu plus de difficultés pour passer l'écueil de l'AATS Ouled-Moussa (3-2). Il s'agit du 20e titre national au riche palmarès du CASA Mohammadia et grâce auquel il confirme un peu plus sa suprématie sur cette discipline sportive en Algérie. Huit clubs, issus de trois wilayas, ont pris part à cette compétition, à savoir le CASA Mohammadia, l'AS Protection civile et le

NR Dar El-Beïda (Alger), l'AATS Ouled-Moussa (Boumerdès) ainsi que

l'ES Béjaïa, le MB Béjaïa, le CAM Béjaïa et Madala (Béjaïa). Les huit équipes ont été réparties en deux groupes de quatre. Les deux premiers de chaque groupe ont animé les demi-finales dont les vainqueurs ont disputé la finale. Le CASA Mohammadia avait imposé son diktat dès les deux premières phases de compétition, récoltant

30 points. Le futur champion d'Algérie était talonné de très près par l'AS Protection civile (26 pts), Madala suivant avec 16 unités.