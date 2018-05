CHAMPIONNATS D'AFRIQUE JUNIORS DE BOXE Belle moisson pour les Algériens

La sélection algérienne de boxe juniors (garçons et filles), avec 11 médailles

(2 or, 6 argent et 3 bronze), a pris la troisième place par équipes lors des championnats d'Afrique qui ont pris fin samedi à Casablanca au Maroc. Sur les huit boxeurs ayant atteint la finale, Maouche Hichem (52 kg) et Farid Douibi (75 kg), champions arabes en titre, sont les seuls à avoir décroché l'or, alors que Fassi Ahmed Djamal (69 kg), Jaballah Farès (49 kg), Mansouri Mohand (81 kg), Khatir Yasmine (51 kg), Leïla Semrani (60 kg) et Feroum Feriel (69 kg) se sont contentés de la médaille d'argent.

Les trois médailles de bronze ont été remportées par Louisa Berkane (45-48 kg), Sekkeli Abderrahim (64 kg) et Debbou Lina (64 kg). Avec une troisième place par équipes, la sélection algérienne a réussi à qualifier 11 boxeurs dont quatre filles aux Championnats du monde de Budapest (Hongrie) et quatre pugilistes dont une fille aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) de Buenos Aires (Argentine).

Le directeur technique national (DTN) à la Fédération algérienne de boxe (FAB), Mourad Meziane, s'est montré «plus que satisfait de ces résultats, puisqu'il s'agit de la première participation africaine de la plupart des boxeurs, notamment les filles». «Tout le mérite revient aux jeunes boxeurs qui manquaient énormément de préparation et de sparring-partners, mais malgré cela, ils ont fait preuve de courage et d'abnégation lors de ces championnats, devant des boxeurs marocains et tunisiens beaucoup plus préparés pour cette compétition», a-t-il tenu à préciser. Pour le DTN de la boxe, «le bilan est plus que positif puisque nous avons qualifié 11 athlètes aux Mondiaux de Budapest et quatre dont une fille pour les JOJ de Buenos Aires, ce qui est très important pour la discipline». Avec 15 pugilistes engagés, dont six filles, la délégation algérienne a regagné Alger dimanche.