JUVENTUS Mise au point sur les dossiers Higuain et Dybala

À l'image de nombreux cadors européens, le PSG devrait animer le marché des transferts. Les Qataris pourraient à nouveau accrocher de grands noms du football mondial à leur tableau de chasse, à l'instar de Paulo Dybala et de Gonzalo Higuain, en provenance de la Juventus. Mais au micro de Rai Sport, Beppe Marotta, directeur sportif turinois, envoie une fin de non-recevoir à Nasser Al-Khelaïfi.

«Dybala et Higuain? Nous ne sommes pas habitués à vendre des joueurs, nous leur donnons l'opportunité de partir que s'ils le demandent. À ce jour, ces hypothèses pour les deux Argentins ne sont pas réelles, ils n'ont pas demandé à être vendus, et par conséquent, la Juventus ne les a pas mis sur le marché», a déclaré Marotta.