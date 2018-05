NAPLES Sarri regrette la blessure de Ghoulam

L'entraîneur de Naples (Série A italienne de football), Maurizio Sarri, a regretté la blessure contractée par le défenseur international algérien Faouzi Ghoulam, ce qui a «privé l'équipe d'un joueur qui était dans un moment extraordinaire». «Les blessures de Milik et de Ghoulam sont des regrets pour cette saison. Ça nous a privés d'un joueur qui était dans un moment extraordinaire (ndlr, Ghoulam) et d'un autre qui a de grandes qualités. Il nous manquait quelques éléments pour être compétitifs partout. On a fait des choix. On n'a pas été éliminés de façon délibérée, mais on a fait des choix», a affirmé le coach du Napoli dans un entretien à Sky. Le club du sud de l'Italie a perdu le scudetto au profit de la Juventus de Turin, qui remporte son 34e titre et le 7e d'affilée. Naples reste sur une victoire dimanche en déplacement face à la Sampdoria (2-0). Les Napolitains (88 points) sont juste derrière les Turinois (92 points), au classement général, à une journée de la fin du championnat. Ghoulam, victime d'une double fracture au genou, qui l'a éloigné des terrains depuis novembre dernier, figurait sur le banc des remplaçants lors des deux derniers matchs de son équipe, mais sans pour autant effectuer son retour à la compétition.