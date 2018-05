RIEN N'EST LAISSÉ AU HASARD Une finale sous très haute sécurité

A quelques heures de cette finale de la C3, la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes a livré les détails du dispositif de sécurité. C'est un dispositif exceptionnel qui sera mis en place aux abords du Groupama Stadium avec 1 250 policiers, gendarmes et CRS mobilisés pour encadrer l'événement (deux fois plus que lors des matchs de l'Euro 2016). Les polices municipales de Lyon et de Décines, un hélicoptère et deux canons à eau viendront renforcer ce dispositif. A l'intérieur de l'enceinte, plus de 1 100 stadiers seront chargés d'éviter d'éventuels débordements. «Nous surveillons les hooligans, identitaires ou pas, et essayons d'anticiper leurs actions. Nous surveillons aussi les réseaux sociaux mais je ne crois pas que ce soit le rendez-vous du hooliganisme européen», a expliqué le préfet de région Stéphane Bouillon.