APRÈS SA CONSÉCRATION EN COUPE D'ALGÉRIE L'USMBA honorée par Ooredoo

Par Mohamed BENHAMLA -

Dans la matinée d'hier, l'opérateur de téléphonie mobile, Ooredoo, a organisé une cérémonie, au niveau de son siège sis à Ouled-Fayet (Alger), en l'honneur de l'USM Bel Abbès, détenteur du trophée de la coupe d'Algérie.

A cette occasion, le directeur opérationnel des relations publiques et médias d'Ooredoo, Ramdane Djezaïri, a remis un chèque à la direction du club de la Mékerra, dont le montant n'a pas été dévoilé. «Au nom d'Ooredoo et du directeur commercial exécutif de Ooredoo, Jose Nazario, qui n'a pu assister à cette cérémonie en raison d'un déplacement à l'étranger, je tiens à féliciter l'équipe de Bel-Abbès pour ce sacre en coupe d'Algérie. Ooredoo réitère son engagement à accompagner l'USMBA, comme elle l'a fait depuis la signature du premier contrat en 2015», a déclaré Ramdane Djezaïri. Et d'ajouter: «Nous allons encore honorer nos engagements avec le club jusqu'au 31 décembre prochain, date de la fin du contrat, et nous allons, par la suite, le renégocier comme nous l'avions déjà fait. Nous espérons que le montant du chèque remis par Ooredoo, dont je ne peux révéler le montant, parviendra à régler, un tant soit peu, la situation financière difficile dans laquelle se trouve le club, qui représentera l'Algérie la saison prochaine en coupe de la CAF». Le responsable en question dira, par ailleurs: «En finale de cette édition de la coupe d'Algérie, Ooredoo se félicite du fait qu'elle est le sponsor des deux équipes l'ayant animée, à savoir l'USMBA et la JSK. Avant cette finale, nous avons encouragé les deux teams, à travers différentes campagnes publicitaires et nous les avons, par la suite, félicités pour leur prestation le jour J». Les employés de Ooredoo ont saisi l'occasion pour prendre des photos avec les joueurs et le staff dirigeant de ce prestigieux club pour immortaliser ces moments privilégiés. En l'absence du directeur général de l'USMBA, Keddour Benayad, resté à Sidi Bel Abbès pour assister à la réunion du Bureau fédéral, c'est le manager général, Redouane Haffaf, qui a tenu à remercier Ooredoo pour avoir accompagné le club, même s'il estime que le montant remis ne suffira pas à régler les dettes, qui s'élèvent à plusieurs milliards de centimes. Outre ce chèque de l'opérateur en question, les caisses du club ont été renflouées par la rentrée de plus de 80 millions de DA, représentant les récompenses de la présidence de la République qui a octroyé au club une prime de 50 millions de DA, ainsi que du sponsor officiel de la coupe d'Algérie, les autres sponsors du club ainsi que des opérateurs économiques publics et privés implantés dans la ville de Sidi Bel Abbès, qui ont également sorti leurs chéquiers pour récompenser les protégés de l'entraîneur Si Tahar Chérif El Ouazzani - absent lors de la cérémonie d'hier -.