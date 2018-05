GOR MAHIA-USMA, CE SOIR À NAIROBI EN POULES DE LA COUPE DE LA CAF Les Rouge et Noir pour consolider leur leadership

Par Saïd MEKKI -

Les Rouge et Noir en péril

L'USM Alger tentera ce soir à partir de 19h00 de consolider sa position de leader de ce groupe D de la phase des poules de la coupe de la Confédération africaine de football (CAF) en rencontrant à Nairobi et plus précisément sur le terrain principal du stade Kasarani l'équipe locale de Gor Mahia.

Ce match, comptant pour la 2eme journée des éliminatoires de la phase des poules de la coupe de la CAF sera arbitré par le trio malien composé de Mahamadou Keita (directeur du jeu), assisté de ses compatriotes Moriba Diakité et Drissa Kamory Niare les joueurs des Rouge et Noir se déclarent tous prêts pour un bon résultat à Nairobi pour garder le poste de leader du groupe. Il est donc utile de rappeler qu'à l'issue de la première journée de ce groupe D, l'USM Alger est en tête avec trois points grâce à son large succès contre les Tanzaniens de Young Africans (4-0). Gor Mahia et les Rwandais Rayon Sports se partagent la deuxième place (1 point chacun) après leur nul (1-1). Quant aux Young Africans, ils sont bons derniers. Les deux premiers du groupe à l'issue des six journées de phase de poules se qualifieront pour les quarts de finale.

Les Usmistes se trouvent depuis lundi dernier à Nairobi où ils ont effectué deux séances d'entrainements dont la dernière, hier, à l'heure du match et sur la pelouse du stade où se déroulera la partie ce soir. Le coach Hamdi a donc effectué les dernières retouches au sein de son équipe pour choisir les joueurs les plus en forme à aligner ce soir dans ce match de la confirmation face à ces coriaces joueurs de Gor Mahia. Seulement, Hamdi enregistre trois défections, à savoir Derfalou (suspendu), Beldjilali et Chita.

Mais, l'effectif de l'équipe étant bien riche, le coach de l'USMA trouverait bien les remplaçants à ces joueurs habituellement titulaires. Rafik Bouderbal estime qu'«on ne doit pas rater ce match dans la perspective de consolider notre place à la tête du groupe D. On s'attend à un match difficile, certes, mais on l'abordera avec la ferme intention de le gagner. Si on jouera avec la même manière que celle face au Young Africans, je suis persuadé qu'on pourra réaliser l'exploit à Nairobi», a conclu le milieu de terrain des Rouge et Noir.

Pour sa part, le coach Hamdi est bien optimiste en déclarant, entre autres que «malgré ces absences, nous avons les moyens de bien nous en sortir à Nairobi. Le match se jouera sur des détails et nous ferons en sorte d'avoir le dernier mot grâce à l'expérience de nos joueurs». Côté adversaire, l'équipe de Gor Mahia a bien préparé ce match contre l'USMA en disputant dimanche dernier un match amical contre la grande équipe de Hull City (pensionnaire de la Championship anglaise) qui s'est terminé sur le score de parité (0-0).

Le staff technique de Gor Mahia, montre ainsi qu'il compte bien négocier ce match contre les usmistes et est donc décidé à ne pas le rater à domicile.

Le capitaine de l'équipe kenyane, Shakava, déclare que «L'USMA. est une équipe qui n'est plus à présenter et elle a de l'expérience à ce niveau.

Franchement, c'est un adversaire coriace et on doit s'en méfier. On devra être solides pour arracher les précieux trois points qui nous permettront de prendre la tête du groupe D», a-t-il conclu.

A noter que dans l'autre match de ce groupe, les Young Africans accueilleront également ce mercredi Rayon Sports.

Enfin, à rappeler qu'à l'issue de la phase de poules, les deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour les quarts de finale, prévus au mois de septembre prochain.