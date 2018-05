AFIN D'HOMOLOGUER LE STADE DU 24-FÉVRIER Une commission de la CAF à Bel-Abbès

La direction de l'USM Bel-Abbès a été rassurée au sujet d'une prochaine homologation du stade de la ville (24-février 1956) afin de permettre à l'équipe locale, récente vainqueur de la coupe d'Algérie, d'y disputer la Coupe de la confédération africaine de football la saison à venir. «Les responsables de la Fédération algérienne de football (FAF) vont formuler au moment opportun une demande à la CAF pour envoyer sa commission d'audit des stades en vue d'homologuer notre lieu de domiciliation», a indiqué, hier, le directeur général de l'USMBA, Kaddour Benayad.

La commission en question avait effectué récemment une tournée dans certains stades du pays concernés éventuellement par des matchs internationaux, et procédé à l'homologation de huit d'entre eux, selon un communiqué de la FAF publié sur son site Internet la semaine passée. Grande fut la surprise des amateurs de la balle ronde en constatant que le stade du 24-Février ne figurait pas sur cette liste, surtout qu'il s'agit de l'une des plus grandes enceintes footballistiques en Algérie. «Notre stade n'était pas concerné par la tournée des membres de la commission d'audit des stades de la CAF, mais ce ne sera que partie remise», a encore expliqué le responsable de la formation de la Mekerra qui a profité justement de la tenue, mardi dernier à Sidi Bel Abbès, de la réunion du Bureau fédéral pour évoquer le sujet avec les dirigeants du sport-roi dans le pays. L'USMBA participera, lors de l'exercice prochain, pour la deuxième fois de son histoire à une compétition africaine grâce au trophée de la coupe d'Algérie qu'elle a remportée en battant la JSK en finale (2-1). La première participation continentale des Vert et Rouge remonte à 1992, soit une année après leur premier titre national, mais leur aventure dans la coupe d'Afrique des clubs vainqueurs de coupes fut de courte durée après leur élimination dès les 8es de finale.