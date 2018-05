CS CONSTANTINE Le trophée de champion reçu demain

Sacré champion d'Algérie, le CS Constantine recevra son trophée, dans la soirée de demain, à l'occasion du dernier match de la saison face au PAC, au Stade Chahid-Hamlaoui (22h30). Et cette rencontre, dans une soirée ramadanesque, drainera, à coup sûr, une grande foulée puisque les Sanafir préparent une grande fête avant, durant et après le match. Une parade des joueurs est prévu tout juste après la fin de la rencontre, du stade jusqu'au siège de la wilaya. Par ailleurs, la wilaya de Constantine a décidé que la recette de cette rencontre soit octroyée à des associations d'enfants sourds-muets. «Après une longue saison et de dur labeur, le moment est venu pour célébrer ce sacre. La fête sera grandiose surtout si nous parvenons à gagner et terminer la saison sur une bonne note», a déclaré le chevronné Boubeker Rebbih.