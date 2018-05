HOFFENHEIM Belfodil signe jusqu'en 2022

On le savait, c'est désormais officiel, Ishak Belfodil n'est plus un joueur du Standard. Prêté au Werder Brême avec une option d'achat de 7 millions d'euros (plus bonus), l'Algérien ne sera resté qu'une saison à Brême. Une clause dans son contrat de prêt lui permettait de s'opposer à la levée de l'option, clause activée dans le courant du mois de novembre, suite au faible temps de jeu proposé à Belfodil qui n'a pas apprécié le traitement qui lui a été réservé. Depuis plusieurs jours, plusieurs médias faisaient état de l'intérêt plus que concret de Hoffenheim pour Belfodil à qui il restait encore une année de contrat à Sclessin. La perspective de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine l'enchantait. Mardi dernier, cela a débouché sur un transfert définitif. Belfodil a signé un contrat de 4 ans. Le Standard réalise une excellente opération puisqu'il percevra pas moins de 7 millions d'euros pour le joueur, qui ne sera finalement resté qu'un an en bord de Meuse. Ces 7 millions d'euros viennent s'ajouter aux 8 millions d'euros du transfert de Orlando mais également aux 3,6 millions d'euros perçus lors du passage de Jonathan Viera au Beijing Sinobo Guoan. De quoi voir l'avenir sereinement.