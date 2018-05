NAPLES Ça chauffe pour Ghoulam à Manchester United

Revenu dans le groupe de Maurizio Sarri, il y a une dizaine de jours, après avoir enchaîné une rupture totale du ligament croisé antérieur du genou droit en novembre, et une fracture de la rotule droite en février, Faouzi Ghoulam n'a toujours pas retrouvé le chemin des terrains. Et les supporters pourraient ne plus avoir l'occasion de revoir ce joueur très apprécié du côté du stade San Paolo. Le latéral gauche international algérien de 27 ans, qui a prolongé son bail jusqu'en 2022 en décembre dernier, est sur le point de s'engager avec Manchester United. L'agent de l'ancien Stéphanois n'est autre que Jorge Mendes et ferait un forcing appuyé auprès de la direction des Red Devils pour finaliser l'arrivée de Ghoulam déjà validée par José Mourinho. Selon plusieurs informations, le montant de l'opération pourrait avoisiner les 55 millions d'euros, soit le montant de sa clause libératoire.