TOURNOI DE L'UNAF DES U17 Le programme des Verts connu

L'Union nord-africaine de football (Unaf) a procédé au tirage au sort du tournoi UNAF U17, qui aura lieu du 20 au 28 août prochain en Tunisie. Présidée par Wadii Jarii, président de la Fédération tunisienne de football (FTF) en présence du vice-président de l'Unaf, El-Jaâfri Jamal Saleh, et de tous les autres membres de l'association ainsi que de Rabah Saâdane et Ameur Chafik respectivement DTN et DTN adjoint à la FAF, la réunion s'est également penchée sur d'autres questions ayant trait notamment au programme des différentes sélections jusqu'à la fin 2018. En marge de ce tirage au sort, se tiennent à Tunis, jusqu'à demain, des cours FIFA à destination des directeurs techniques des associations membres. En plus de l'Algérie, représentée par Rabah Saâdane et Ameur Chafik, sept autres pays ont été invités à prendre part à ces cours qui sont l'Angola, la Côte d'Ivoire, Djibouti, Guinée, Rwanda, Tchad et enfin la Tunisie.

Ces cours ont été axés sur différents volets, notamment la position ainsi que le rôle et la responsabilité de la DTN. Il sera également mis en relief la structure le département et le personnel composant la DTN. Les priorités, les défis et le grand succès attendu ainsi que l'impact du programme «Forward» sont également au menu ainsi que l'amélioration et l'assistance nécessaires qu'il faut apporter à une DTN.