PHASE DES POULES DE LA CHAMPIONS LEAGUE Le MCA met l'ESS dans le coma

Par Mohamed BENHAMLA -

Très bonne opération des Mouloudéens

Dans un duel 100% algérien, dans la soirée de mardi dernier, le MC Alger est allé s'imposer chez l'ES Sétif, sur la plus petite des marges, pour le compte de la seconde journée de la phase des poules de la LDC.

Un résultat qui arrange au plus haut point les gars du vieux club de la capitale, alors que ceux des Hauts-Plateaux ont pratiquement hypothéqué leurs chances de se qualifier au prochain tour. Les Mouloudéens ont dû attendre jusqu'aux ultimes instants pour inscrire le but de la victoire, signé par Amir Karaoui. Grâce à un débordement sur le côté droit de la défense sétifienne et un centre du milieu de terrain, Aliou Dieng, Karaoui met, avec une demi-volée du pied droit, le ballon au fond des filets de Zeghba. A la faveur de cette victoire, le Mouloudia prend la deuxième place de ce groupe B avec 4 points, derrière les Congolais du TP Mazembe (6 points), qui sont allés s'imposer chez les Marocains du DHJ sur le score de (2-0). L'ES Sétif ferme la marche, n'ayant engrangé aucun point encore, avec deux défaites en autant de rencontres. Lors de la prochaine journée, le 17 juillet prochain, le MCA se déplacera chez le TP Mazembe, alors que l'ESS recevra le DHJ. Se réjouissant de cette victoire, qui permet à son équipe de reprendre son souffle après six matchs sans victoire, toutes compétitions confondues, l'entraîneur du MCA, Bernard Casoni a fait savoir que «remporter trois points à l'extérieur est un excellent résultat, surtout avec la défaite encaissée par l'équipe marocaine du Difaâ Hassani d'El Jadida contre le TP Mazembe». «Cette victoire a été remportée grâce à la volonté des joueurs et au grand travail défensif et je peux dire que nous avons retrouvé ce soir notre niveau de jeu, malgré la difficulté de la rencontre», a-t-il indiqué. En face, c'est un Malik Zorgane remonté qui s'est exprimé au coup de sifflet final de la partie, indiquant que cette défaite fait que la mission de son équipe devient difficile, mais pas impossible. «Il nous reste encore quatre matchs à disputer et on va tout faire pour défendre nos chances de qualification au prochain tour jusqu'à la dernière minute», a déclaré l'ancien capitaine de l'Aigle noir.

Si la maison du MCA devra retrouver le calme après cette victoire, celle de l'ESS, déjà en ébullition vivra des jours des plus difficiles. Les supporters, accusés déjà d'être derrière le départ de l'ancien entraîneur, Abdelhak Benchikha, et la démission «irrévocable» du président Hassen Hammar, ne sont pas près de rester les bras croisés. A la fin de la rencontre de mardi dernier, ils ont fait voir aux joueurs et aussi aux membres du staff technique de toutes les couleurs. Après le dernier match de championnat, ce samedi face à l'USMBA à domicile, la situation risque de prendre des tournures alarmantes, surtout au vu de tous les changements prévus, sur tous les plans. Par contre, on prône la stabilité du côté du MCA avec l'éventuel maintien de Casoni et les membres de son staff technique, ainsi que le renouvellement des contrats des cadres de l'équipe. Seul changement, celui qui aura lieu au niveau du poste de président du conseil d'administration, où Achoud Betrouni est le mieux indiqué pour remplacer Ladj, démissionnaire.