RÉUNION DU BUREAU FÉDÉRAL La FAF prépare la prochaine saison

Par Saïd MEKKI -

Les choses sérieuses commencent

Les membres du Bureau fédéral de la FAF, réunis mardi dernier à Bel-Abbès, semblent déjà branchés sur la préparation de la saison prochaine, au vu des décisions prises à l'issue de ce conclave.

Il y a d'abord cette annonce, bien attendue d'ailleurs, de la constitution de la nouvelle Ligue du football professionnel (LFP) après le «limogeage» de l'ex-président Mahfoud Kerbadj et de ses collaborateurs au début de l'année en cours.

Ainsi, les membres du Bureau fédéral ont décidé des dates-clés pour la nouvelle LFP. La commission qui a été désignée par le BF pour actualiser et mettre en conformité les statuts de la LFP a fini son travail et a reçu l'approbation du ministère de la Jeunesse et des Sports, précise l'instance fédérale.

Le rapport présenté au Bureau fédéral a permis de dégager deux dates pour la relance de la LFP: le samedi 26 mai 2018 se tiendra au Centre technique national de Sidi Moussa (CTN) l'assemblée constituante de la nouvelle LFP. Jeudi 21 juin 2018 est, par ailleurs, la date retenue pour organiser l'assemblée générale élective de la LFP. A rappeler que, suite au retrait de gestion des compétitions des Ligues 1 et 2 à la LFP, alors dirigée par Mahfoud Kerbadj, la FAF avait désigné en janvier dernier, une direction provisoire pour gérer ces deux compétitions. D'autre part, et à une journée de la fin de la saison 2017-2018, les membres du Bureau fédéral ont décidé que les championnats des Ligues 1 et 2, comptant pour la saison 2018-2019, débuteront les vendredi 10 et samedi 11 août prochain. De plus, le Bureau fédéral a défini également la période du mercato estival qui débutera le 1er juin 2018 et se terminera le 8 août 2018 à minuit. Quant à la date limite du dépôt des requêtes des joueurs, elle est fixée pour le 15 juillet 2018.



Zetchi «rêve» d'une EN prête pour les échéances prochaines

Evoquant la sélection nationale, dont les derniers résultats en matchs amicaux ont causé des critiques pour son premier responsable technique, Rabah Madjer, le président de la FAF a estimé qu'«on ne pourrait aller très loin en critiquant les résultats de l'équipe A et celle des locaux». Avant de reconnaître qu'«il s'agit d'une baisse de régime temporaire. «Nous avons grand espoir de voir le staff technique national réussir dans sa mission, qui est de remettre l'Equipe nationale sur de bons rails. Nous souhaitons, d'ailleurs, que les résultats des prochains matchs seront meilleurs et que la sélection algérienne soit prête pour les prochaines échéances», a déclaré Zetchi. Abordant la candidature de l'Algérie pour l'organisation du CHAN-2022, le président de la FAF n'a pas raté l'occasion pour évoquer ce «défi» que compte bien relever son instance fédérale et la commission ad-hoc installée récemment pour mener ce dossier jusqu'au bout.

«La commission ad-hoc que nous venons d'installer au niveau de la FAF travaillera en étroite collaboration avec les ministères concernés, à l'image de ceux de l'Intérieur, et de la Jeunesse et des Sports. Nous sommes d'ailleurs persuadés que les stades en cours de réalisation à Tizi Ouzou, Baraki et Oran seront fin prêts pour accueillir cette compétition en 2022», a déclaré le président Zetchi lors d'une conférence de presse ayant suivi les travaux du Bureau fédéral. Il a ajouté qu'il sera «très fier» si la commission compétente de la Confédération africaine de football venait à attribuer à l'Algérie cet honneur d'accueillir le CHAN, après que les pouvoirs publics en Algérie eurent validé cette candidature, non sans s'engager à prétendre à l'avenir à l'organisation d'une phase finale de la coupe d'Afrique des nations.

La FAF est, donc, déjà branchée sur la préparation de la prochaine saison. Espérons, simplement, que cette fois-ci, Zetchi et ses collaborateurs éviteront les erreurs déjà commises par le passé.