CLASSEMENT FIFA L'Algérie perd deux places

L'Algérie a perdu deux places et occupe la 64e position au classement du mois de mai de la Fédération internationale de football (Fifa) publié jeudi par l'instance mondiale, toujours dominé par les Champions du monde en titre, l'Allemagne devant le Brésil et la Belgique. La défaite essuyée face à l'Arabie saoudite (2-0) en match amical disputée le 9 mai à Cadix (Espagne) explique ce nouveau recule de la sélection algérienne, le second de suite après celui du mois d'avril dernier. A noter que les Verts sont passés de la 57e place en janvier 2018 à la 64e position en cinq mois, un repli qui s'explique par les résultats en dents de scie des hommes de Rabah Madjer qui restent sur deux défaites consécutives. Le Cap-Vert, prochain adversaire de l'Algérie le 1er juin prochain en match amical, reste scotché à la 58e position tout comme le Portugal (4e) qui accueillera l'Algérie le 7 du même mois à Lisbonne. Au niveau africain, l'Algérie, avec 499 points, est logée à la 11e place loin derrière le trio de tête constitué de la Tunisie (14e), du Sénégal (28e) et de la RD Congo (38e). La Gambie, adversaire des Verts en qualifications de la coupe d'Afrique des nations CAN-2019 en septembre prochain, est à la 175e place.