DANS UN MESSAGE ADRESSÉ À TRAVERS ZETCHI Infantino félicite le CSC pour son titre

Le président de la Fédération internationale de football (FIFA), Gianni Infantino, a félicité le CS Constantine pour son titre de champion d'Algérie de Ligue 1 Mobilis 2017-2018, a indiqué la Fédération algérienne de football (FAF) jeudi.«Le CS Constantine a été sacré champion d'Algérie 2017/2018 et je tiens à adresser mes chaleureuses félicitations à ce club pour le deuxième titre de champion de son histoire, le premier depuis 1997!», a écrit le patron de l'instance fédérale dans un message de félicitations adressé à travers le président de la FAF. «Ce titre témoigne de la persévérance de tous.

Mes félicitations s'adressent naturellement à tous les artisans de ce succès: les joueurs, I'entraîneur, I'ensemble de I'encadrement technique et médical, les dirigeants, ainsi que tous les supporters du club», souligne Infantino dans son message. «Au nom de toute la communauté du football, je tiens à remercier le CS Constantine et votre fédération de nous aider à véhiculer le message positif du football», a-t-il conclu.