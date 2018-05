EQUIPE DE FRANCE Benzema et Booba réagissent à la liste de Deschamps

Karim Benzema et Booba, son plus fidèle supporter, n'ont pas manqué de commenter d'y aller de leur petit message sur les réseaux sociaux au moment de l'annonce des 23 Bleus retenus pour la Coupe du monde en Russie. Ce n'est évidemment pas une surprise: Karim Benzema n'a pas été retenu par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du monde en Russie. L'attaquant madrilène n'est plus apparu en équipe de France depuis octobre 2015 et le début de l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena et le sélectionneur tricolore a encore dû se justifier quant à cette absence.

«Je place le groupe au-dessus de tout, j'ai fait des choix pour le bien de l'équipe», a-t-il affirmé sur le plateau du 20h de TF1, refusant d'en dire plus en conférence de presse. L'ancien Lyonnais a évidemment réagi à cette annonce des 23, postant sur Instagram une vidéo dans laquelle on le voit travailler en salle de musculation avec comme légende: «Pendant ce temps-là».