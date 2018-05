IL A DRESSÉ UNE LISTE DE LIBÉRÉS Badou Zaki fait le ménage au MCO

Le MC Oran s'apprête à se séparer de plusieurs joueurs sur instruction de son nouvel entraîneur, le Marocain Badou Zaki, a indiqué Ahmed Belhadj, le président du club. Belhadj, qui s'exprimait en marge d'une rencontre avec le comité des supporters du club, a fait savoir que Badou Zaki lui a remis une liste de joueurs devant être libérés à l'issue de l'exercice en cours qui sera clôturé aujourd'hui, parmi eux des éléments dont le contrat n'est pas encore arrivé à terme.

Belhadj, qui avait annoncé récemment son intention de rendre le tablier, a finalement décidé de poursuivre la mission après son échec de se réunir avec les actionnaires de la société sportive par actions du MCO lundi passé pour leur remettre sa démission. Avant cela, le boss oranais avait engagé un nouveau coach en la personne de Badou Zaki, qui aura ainsi à effectuer sa deuxième expérience dans le championnat algérien après avoir remporté, en 2017, le trophée de la coupe d'Algérie avec le CR Belouizdad. Belhadj a précisé, à ce titre, qu'il était «totalement d'accord avec Zaki» au sujet des joueurs à libérer, se réjouissant du fait que le nouveau coach des hamraoua ait déjà «une parfaite connaissance de son futur team».

Le même responsable, qui a préféré ne pas prolonger le contrat de l'entraîneur suisso-tunisien, Moez Bouakez, malgré son parcours honorable cette saison au cours de laquelle il avait longtemps occupé le podium, s'est dit, en outre, optimiste quant à la réussite de l'ancien sélectionneur du Maroc avec les Rouge et Blanc. Le MCO terminera aujourd'hui un exercice marqué par une fin tumultueuse lui ayant valu de quitter la course à une place sur le podium dans les dernières journées. Pour son ultime match avec les Oranais, Bouakaz affrontera la JS Kabylie à Aïn Temouchent et à huis clos après la sanction infligée à son club par la Ligue de football professionnel suite aux incidents qui avaient émaillé le match à domicile contre le CR Belouizdad pour le compte de la 26e journée.