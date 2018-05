KHEÏREDDINE MADOUI, ENTRAÎNEUR DE L'ES SAHEL "Rien n'est décidé concernant mon avenir"

L'entraîneur algérien Kheïreddine Madoui, annoncé partant de l'ES Sahel, a indiqué que rien n'avait été décidé sur son avenir avec le club tunisien de Sousse. «En ce qui me concerne, il n'y a eu aucune discussion à propos de mon avenir à l'ESS», a déclaré Madoui à la presse, après la victoire face à Zesco United (2-1) en match comptant pour la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue des champions d'Afrique. «Durant les six mois que j'ai passés au club, j'ai travaillé avec les moyens du bord. Il faut plus pour jouer les premiers rôles en Afrique. Sinon, on opte pour le rajeunissement et on patiente pendant trois ou quatre ans. Tout sera plus clair durant la trêve», a-t-il ajouté, cité par le site tunisien GlobalNet. «J'ai travaillé dur tout comme les joueurs malgré la fatigue. Nous réussissons en Afrique, pas en Tunisie à cause de la corruption», a accusé le technicien algérien, visiblement toujours déçu après la lourde défaite dimanche contre le Club Africain (4-1) en finale de la coupe de Tunisie, émaillée d'incidents. Commentant la victoire de son équipe contre Zesco Utd, le coach étoilé affirme: «L'essentiel était de gagner. Nous avons connu un début de match difficile car l'ambiance était électrique à Sousse depuis la finale de la coupe. Nous avons commis beaucoup d'erreurs en première période. A la pause, nous avons demandé aux joueurs de se libérer de la pression exercée sur eux. La réaction était bonne et le résultat a suivi». II est à rappeler que le site de la radio tunisienne Mosaïque FM avait évoqué le départ de l'entraîneur Kheïreddine Madoui juste après le match contre Zesco United. A la tête de l'ES Sahel depuis décembre 2017 en provenance de l'ES Sétif pour un contrat de deux ans, le technicien algérien a réussi à qualifier son équipe pour la phase de poules de la Ligue des champions. En revanche, en championnat de Tunisie, l'Etoile a perdu la deuxième place qualificative à la prochaine Ligue des champions, avant de s'incliner lourdement en finale de la Coupe de Tunisie. La même source a ajouté que l'ES Sahel aurait pisté trois entraîneurs susceptibles de remplacer le technicien algérien, annoncé de retour à Sétif, à savoir Ammar Souayah, Jalel Kadri et Lassaâd Dridi.



8es de finale de l'AFC Champions League

Bounedjah dans l'équipe-type

L'attaquant d'Al-Sadd, Baghdad Bounedjah, figure dans l'équipe type des 8es de finale retour de l'AFC Champions League. La liste des onze joueurs a été publiée sur le compte twitter de la Confédération asiatique de football. L'international algérien a inscrit son 8e et 9e but de la saison en compétition continentale avec son équipe. Il a ainsi réussi à qualifier Al Sadd en quart de finale grâce à son doublé face au club saoudien, Al-Ahli de Djeddah.Par ailleurs, la Fédération saoudienne de football a publié, sur son compte twitter, un communiqué de presse, concernant Bounedjah, en exprimant ses regrets quant à l'absence de sanction de l'AFC à son encontre. Le centre-avant algérien avait fait un geste à l'arbitre qu'il avait touché de l'argent pendant le match-aller entre Al-Sadd et Al-Ahli, et les Saoudiens menacent de saisir la FIFA.