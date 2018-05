LE BARÇA RÉFLÉCHIT À LA FAÇON DE PAYER LE TRANSFERT Enorme désaccord en interne dans le dossier Griezmann

Auteur d'une magnifique finale avec l'Atletico Madrid contre l'OM (3-0), Antoine Griezmann se rapprocherait du FC Barcelone. Mais le Barça réfléchit encore à la façon de payer le transfert. «Je ne crois pas que ce soit le moment de parler de mon futur. Il faut profiter de ce titre.

C'était un rêve pour moi de gagner un titre avec l'Atletico, le Cholo et mes partenaires.» S'il a refusé d'évoquer son avenir après son doublé en finale de la Ligue Europa contre l'Olympique de Marseille (3-0), Antoine Griezmann semble pourtant bien parti pour quitter l'Atletico Madrid.

Le Français a plusieurs fois répété son intention de sceller son avenir avant la Coupe du monde. Mais le FC Barcelone hésiterait encore sur la forme du transfert. Hier, Mundo Deportivo consacre un nouvel article à la situation de Antoine Griezmann dont le transfert au FC Barcelone semble en excellente voie. À tel point que la direction catalane n'hésite plus que sur la façon de boucler ce dossier. Ainsi, en interne deux clans s'opposent. Il y a ceux qui désirent attendre le 1er juillet, date à laquelle la clause libératoire du natif de Mâcon repassera à 100 millions d'euros, et ceux qui préfèrent négocier avec l'Atletico Madrid. Cette seconde option permettrait au Barça de boucler la transaction rapidement et aux Colchoneros de récupérer une somme un peu supérieure. MD évoque une offre comprise entre 110 millions d'euros et 115 millions d'euros.

Une stratégie qui pourrait satisfaire le club madrilène qui devra reverser 20% du montant du transfert à la Real Sociedad.