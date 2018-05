LYON une plainte déposée après la finale de la C3

La finale de l'Europa League entre l'Olympique de Marseille et l'Atletico Madrid (0-3) mercredi au Groupama Stadium à Lyon s'est déroulée dans une bonne ambiance. Malgré la crainte d'incidents avec les supporters marseillais, les problèmes ont été évités. Cependant, le stade lyonnais a tout de même fait l'objet de plusieurs dégradations. «On a recensé 105 sièges dégradés, des néons arrachés tout comme des distributeurs de savons et de papier dans les toilettes, ainsi qu'une caméra de vidéo-surveillance arrachée. Des câbles électriques ont également été brûlés par les fumigènes. Ces dégradations ont été commises exclusivement côté Sud (zone réservée aux fans de l'OM, ndlr)», a signalé le stadium manager de l'OL Xavier Pierrot au quotidien régional Le Progrès. Avec en plus des tags effectués au Groupama Stadium, l'OL a ainsi décidé de déposer une plainte.