ELIMINATOIRES DE LA CAN 2019 (U20) Les Verts à pied d'oeuvre au Ghana

Par Mohamed BENHAMLA -

Les protégés de Salim Sebaâ et Hocine Achiou sont animés d'une grande détermination pour revenir avec le billet qualificatif, estimant qu'il y a de la place pour bien faire, pour peu qu'ils croient en leurs chances.

La sélection nationale algérienne des U20 se trouve depuis jeudi au Ghana, plus précisément à Cape Coast, en prévision du rendez-vous de ce dimanche, face à la sélection locale, dans ce match retour du second tour des éliminatoires de la CAN 2019.

Lors du match-aller, disputé vendredi dernier au stade 5-Juillet d'Alger, les Black Satellites ghanéens et les Algériens n'ont pu se départager et se sont quittés sur un score nul et vierge (0-0). Un score qui fait que les deux sélections garderont leurs chances intactes pour se qualifier.

Les joueurs veulent rendre la pareille à ceux qui sont toujours à leurs côtés, allusion faite au président de la FAF, Kheiredine Zetchi, le DTN Rabah Saâdane ainsi que le DEN Boualem Charef. Pour sa part, le sélectionneur ghanéen, Jimmy Cobblah, prédit un match retour difficile en indiquant que «les Algériens ne sont pas mauvais du tout».

«Nous avons peut-être dominé, créé de meilleures chances de marquer et même touché la barre deux fois (à l'aller), mais cela ne veut pas dire que la manche retour sera une promenade de santé», a déclaré l'entraîneur Cobblah au journal Ghanian Times, en espérant que les occasions ratées à Alger seront concrétisées demain. «Nous savons que les Algériens pourraient être dangereux, mais nous sommes également prêts, mes garçons sont très déterminés à se qualifier pour la prochaine étape de la compétition», a-t-il ajouté, saisissant l'occasion pour appeler les Ghanéens à se déplacer au stade nombreux pour soutenir leur équipe jusqu'à la victoire.

Le vainqueur du match Ghana-Algérie sera opposé au troisième et dernier tour des éliminatoires de la CAN-2019 à l'équipe qualifiée de la double confrontation entre le Bénin et la Gambie.

A u match aller, la Gambie a battu le Bénin 2-1 à Banjul. La manche retour aura lieu dimanche à Cotonou.