LE PRÉSIDENT DE LA JSK COMPTE ALIGNER UNE ÉQUIPE DE CHOC Mellal à la recherche de bons joueurs

Par Kamel BOUDJADI -

Mellal veut frapper un grand coup

Sans enjeux, la rencontre d'aujourd'hui face au MC Oran, programmée à Aïn Témouchent n'intéresse pas grand monde du côté de la JS Kabylie.

Après avoir assuré le maintien lors de la précédente rencontre face à l'USMA, la galerie kabyle semble attirée par toute autre chose. Les supporters de la JSK sont plutôt avides d'informations quant à l'effectif qui portera les couleurs du club la saison prochaine. De son côté, le président Chérif Mellal compte aligner une équipe de choc. C'est du moins ce qui filtre de son entourage quant à des joueurs qu'il veut recruter. L'équipe qui reviendra sur les terrains la saison prochaine ne ressemblera en rien, selon lui, à celle qui a échappé belle à la relégation cette saison. Aussi, pour ce faire, le jeune boss des Canaris part déjà à la chasse. Des contacts et des pourparlers seraient déjà en cours avec des joueurs animant le Championnat national. Des contacts accompagnés, comme à l'accoutumée à la JSK, de rumeurs et de surenchère. Il est, de ce fait, d'ailleurs difficile de savoir si c'est une tactique de Mellal ou c'est une incapacité à maîtriser la communication au sein de son club. On y reviendra avec plus de détail... Pour revenir à la chasse aux joueurs, notons que des voix donnent encore avec persistance, Chaal, le gardien du MCA, formé à Béni Douala, à Tizi Ouzou comme une importante recrue. Les démentis n'en font rien. Des sources proches du club confirment bel et bien les pourparlers. D'autres voix au fait de la maison JSK et de son mode de communication évoquent des noms de joueurs du terroir et d'autres noms de jeunes joueurs émigrés. Le voyage de Mellal à l'étranger, ajoutent-elles, s'inscrirait dans cette optique. Pour nos sources, ce dernier reviendra avec un nom ou deux dans son chapeau magique pour compléter la liste. La virée du jeune président de la JSK donne aussi du grain à moudre à plusieurs sources qui évoquent un séjour en Allemagne pour des négociations avec un futur entraîneur pour les Canaris. Des pourparlers que Mellal tente de dissimuler avec un projet de préparation d'intersaison dans ce même pays. L'éventualité d'un entraîneur allemand n'est donc pas écartée par les observateurs bien que Bouakkez et Taoussi n'aient pas donné leur réponse claire et nette. Les mêmes voix ne donnent pas de noms mais il est presque une évidence que Cherif Mellal ne pourra pas tenir sa promesse de faire une grande équipe sans ce genre de joueurs. Les supporters nous ont d'ailleurs donné leur avis à ce sujet. «Mellal ne pourra tenir sa promesse avec des joueurs du championnat. Nous les connaissons tous et il a bien vu la qualité du championnat qu'ils animent chaque saison», s'accordent à dire beaucoup d'amoureux de la JSK. Bon gré, mal gré, des voix avancent encore des noms mais Doudène, contacté, refuse de donner des pistes même de joueurs en vue. Enfin, notons que la JSK de mai 2018 ne diffère pas de celle des saisons passées sur le volet de la communication. C'est une véritable cacophonie qui règne toujours. Sans voix ni ligne téléphonique officielle au service des journalistes, la communication au sein de la JSK ne dépasse pas le stade amateur.