PREMIÈRE ANNONCE SURPRENANTE SUR LE DOSSIER L'arrivée de Buffon au PSG se précise

Les Parisiens offrent un salaire XXL au légendaire portier italien

Lors de l'annonce de son départ de la Juventus Turin jeudi, le gardien Gianluigi Buffon a laissé la porte ouverte à une nouvelle aventure au sein d'un grand club européen.

A la recherche d'un portier, le Paris Saint-Germain a visiblement déjà sauté sur l'occasion en lui proposant un contrat de deux ans. «J'avais prévu d'arrêter. Mais des offres sont arrivées et elles sont stimulantes, que ce soit pour travailler sur le terrain ou en dehors. Je vais me laisser quelques jours de réflexion et je déciderai quoi faire dans les prochains jours.»

Après l'annonce de la fin de son aventure à la Juventus Turin jeudi, le gardien Gianluigi Buffon a surpris son monde en indiquant qu'il n'avait pas encore tranché pour la suite de sa carrière. Contacté par plusieurs grands clubs européens, l'Italien de 40 ans a même de grandes chances de s'offrir un dernier challenge. Mais où? Son futur pourrait bien s'écrire en Ligue 1! En effet, comme pressenti depuis jeudi, le Paris Saint-Germain se montre actif pour tenter de recruter le portier turinois.

A la recherche d'un titulaire à ce poste, le champion de France a senti la bonne affaire avec Buffon en lui proposant un contrat de deux ans selon L'Equipe et Le Parisien. Contrairement à Jan Oblak, Thibaut Courtois ou encore Gianluigi Donnarumma, tous récemment annoncés dans le viseur du PSG, le vétéran présente l'avantage d'être gratuit. Un élément très important puisque les dirigeants parisiens se préparent à recevoir des sanctions de la part de l'UEFA concernant le fair-play financier.

A l'image du recrutement de Daniel Alves l'été dernier, le club de la capitale aimerait réaliser un coup en recrutant un grand joueur gratuitement. Cette tactique pourrait ensuite permettre à Paris d'effectuer un investissement important sur un autre élément évoluant au poste de sentinelle. Avec son expérience et son caractère, le profil de Buffon a totalement séduit la direction du club de la capitale, qui se montre convaincue de sa capacité à évoluer à un haut niveau pendant une ou deux saisons. Avec le poids des années, le gardien ne représente clairement pas à l'avenir, mais pourrait assurer la transition sur le court terme.

En plus d'être un éventuel grand coup marketing pour le PSG, Buffon a tout de même prouvé ces dernières années avec la Juve qu'il pouvait apporter par ses performances et son comportement de leader. Avec son charisme et son habitude des grands rendez-vous, l'ancien joueur de Parme ne ferait pas de mal dans le vestiaire parisien.



Atletico Madrid

Simeone pas chaud pour Di Maria

Récent vainqueur de la Ligue Europa contre l'Olympique de Marseille (3-0), l'Atletico Madrid s'apprête à vivre un été mouvementé. En effet, le départ de Antoine Griezmann vers le FC Barcelone est en excellente voie et les Colchoneros travaillent donc à sa succession. Et le nom de Angel Di Maria a été évoqué par la presse espagnole. Mais cette piste ne serait pas prioritaire.

En effet, selon les informations de Paris-United, si les dirigeants de l'Atletico Madrid apprécient énormément le profil de Angel Di Maria, au point d'en faire une priorité pour cet été, Diego Simeone serait beaucoup moins chaud dans ce dossier.

L'ancien Mancunien ne serait ainsi pas le premier choix du Cholo qui recherche des soldats pour bâtir son équipe. Un profil assez éloigné de celui du Fideo. Malgré tout, Di Maria reste sur la liste des joueurs suivis.