LIGUE 1 MOBILIS - 30E ET DERNIÈRE JOURNÉE: L'OM, LE DRBT ET L'USB Lutte acharnée pour le maintien

Par Saïd MEKKI -

Les Biskris n'ont pas leur destin entre leurs mains

Aujourd'hui, à l'occasion de la dernière journée du championnat de Ligue 1, il sera question de se fixer sur les deux derniers enjeux qui restent: l'identité du dauphin du CSC ainsi que l'équipe qui accompagnera l'USMB et l'USMH en Ligue 2.

Le duel à distance entre le NA Hussein-Dey et la JS Saoura pour déterminer qui terminera la saison en seconde position et jouera la Ligue des champions la saison prochaine avec le CS Constantine, champion d'Algérie, sera très suivi par les fans des deux équipes. Or, il se trouve que le NA Hussein-Dey n'aura certainement pas la tâche facile en se déplaçant à Médéa pour jouer contre l'OM, qui jouera sa survie en Ligue 1.

Pour les gars de Médéa cette rencontre face au NAHD serait le match de la saison. L'équipe des Sang et Or devra donc cravacher dur pour tenter de gagner ce match en attendant un faux pas de la JS Saoura lors de son déplacement à Alger pour rencontrer le MCA.

Pour Nadjib Maâziz, défenseur du NAHD «les gars de Médéa voudront bien empocher trois points pour assurer le maintien, mais, il faut savoir que ça sera également notre objectif pour tenter de terminer à la deuxième place». «Nous sommes sur une série de 22 matchs sans défaite, et nous comptons donc garder notre invincibilité», a-t-il fait savoir encore. Quant au joueur de l'O Médéa, Benali, il estime que lui et ses coéquipiers sont déterminés à battre le Nasria à tout prix, afin d'assurer le maintien sans attendre les résultats des autres équipes. «On joue à domicile et on est, donc, dans l'obligation de l'emporter contrairement à notre adversaire qui, au pire des cas, il jouera la saison prochaine la Coupe de la CAF en terminant cette année à la 3e place», fait-il savoir. En tout cas, c'est la JSS qui a déjà pris une certaine option, avec désormais deux longueurs d'avance sur le Nasria, alors qu'il ne reste plus que cette seule journée avant le tomber de rideau. De plus, les gars de la Saoura rencontreront une équipe du MCA pour qui, cette dernière journée n'est qu'une simple formalité. L'enjeu de la deuxième place qualificative à la Ligue des champions est le seul qui caractérise les matchs des équipes du haut du tableau puisque le CSC est déjà champion d'Algérie, et il a fêté ce titre, hier, en recevant le Paradou AC qui se trouve dans le ventre mou du classement. Dans le bas du tableau, la lutte pour éviter la relégation en Ligue 2 est acharnée et indécise entre trois clubs: le DRBT, l'OM et l'USB. Le DRB Tadjenanet, qui se déplacera à Alger n'aura besoin que d'un point face au CR Belouizdad pour conserver sa place parmi l'élite. Mission dans les cordes des gars de Tadjenanet dans la mesure où le CR Belouizdad a assuré son maintien et ce match n'a vraiment pas trop d'importance pour les joueurs des Rouge et Blanc dont certains ont même saisi la CRL contre leur président pour une histoire financière. D'ailleurs, Belmoukhtar fait remarquer: «On est bien déterminé à arracher cette victoire car sinon, on se mettra en difficulté que nous ne voulons même pas imaginer.» De son côté, l'US Biskra sera condamnée à gagner à domicile en recevant une équipe de l'USM Harrach déjà en Ligue 2. Mais, attention, les Harrachis sont capables du meilleur comme du pire. En d'autres termes, les hommes de Laknaoui doivent se méfier sérieusement pour éviter toute surprise. Le gardien de but de l'USB, Belkerrouche estime que pour son équipe, «il est d'une importance capitale de gagner ce match et attendre les résultats des autres concurrents». «J'espère que le NAHD et le CRB respectent l'éthique», a-t-il indiqué.

Enfin, pour les autres matchs au programme de cette dernière journée, il ne s'agit que d'une simple formalité pour les équipes en lice en l'absence de tout enjeu, hormis l'amélioration du classement.



Programme (16h)

MC Oran - JS Kabylie

USM Alger - USM Blida

Olympique Médéa - NA Husseïn-Dey

CR Belouizdad - DRB Tadjenanet

ES Sétif - USM Bel-Abbès

US Biskra - USM Harrach

MC Alger - JS Saoura (huis clos)