CHAMPIONNAT D'AFRIQUE D'ESCRIME (SENIORS) 18 athlètes algériens attendus à Tunis

Dix-huit escrimeurs algériens dont neuf dames prendront part au championnat d'Afrique d'escrime (seniors/messieurs et dames) dans les trois armes (épée, fleuret et sabre), prévu, du 7 au 9 juin prochain. La sélection algérienne compte dans ses rangs des athlètes juniors sauf dans la spécialité fleuret garçons qui sera représentée par des seniors. Les escrimeurs algériens seront encadrés par trois entraîneurs. Il s'agit de Farid Bnour (épée), Zakaria Tayar (fleuret) et le Sénégalais Mamadou Kaita (sabre). 'Notre objectif est de décrocher le titre africain en fleuret garçons simple et par équipes car nous avons d'excellents joueurs, notamment Salim Haroui et Hamid Santes'', a indiqué à l'APS, le président de la FAE, Abderaouf Bernoaui. Et d'enchaîner: 'Pour le reste des sportifs, malgré leur jeune âge nous comptons sur eux pour monter sur le podium''. Bernaoui estime que le championnat d'Afrique sera une occasion pour préparer les 3ès Jeux africains de la Jeunesse (JAJ), prévus l'été prochain à Alger et aux Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ), programmés en octobre prochain en Argentine. Pour rappel, les escrimeuses Youssra Zeboudj et Chaima Ben Adouda ont validé leurs tickets pour les JOJ 2018.