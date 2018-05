EN FÉMININE A CHIH CONVOQUE 18 JOUEUSES Chih convoque 18 joueuses

L'Equipe nationale féminine «A» est en stage pré-compétitif depuis hier et ce jusqu'au 26 mai 2018 au Centre technique national de Sidi Moussa. Azzedine Chih, directeur du département développement du football féminin et sélectionneur national a fait appel à 18 joueuses pour ce regroupement. La sélection nationale des féminines prépare, pour rappel, le dernier match, qualificatif pour la CAN Ghana 2018, face à l'Ethiopie. Le match-aller se jouera le 6 juin 2018 à Alger, alors que le match-retour est prévu le 10 du même mois à 16h à Addis-Ababa Stadium, en Ethiopie.