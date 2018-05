EN PRÉVISION DES JEUX MÉDITERRANÉENS DE 2018 21 lutteurs seniors en stage à Souidania

Vingt et un athlètes de la sélection algérienne de lutte seniors (messieurs et dames) effectuent à partir d'hier un stage au Centre de regroupement et de préparation des Equipes nationales de Souidania (Alger), en prévision des Jeux méditerranéens de Tarragone (Espagne). Le staff technique national des seniors, composé des entraîneurs, le Roumain Cornel Rusu et le Bulgare, Sotchev Ivan Petrov, a sélectionné 12 athlètes de la lutte gréco-romaine, sept de la lutte libre et deux filles pour prendre part à ce stage qui se poursuivra jusqu'au 26 mai. De leur côté, les sélections algériennes des cadets et juniors, sous la direction des entraîneurs Zeghdane Messaoud, Trouzine Hamid, Naânaâ Abderrahmane et Hidaoui Ramdane, effectueront un stage de quatre jours à partir de dimanche à Souidania en vue des Jeux africains de la jeunesse (JAJ-2018), prévus du 18 au 28 juillet à Alger. Les juniors garçons sont représentés par huit athlètes (5 de la lutte libre et 3 de la gréco-romaine), alors que les cadets sont présents avec sept lutteurs (3 de la lutte gréco-romaine et 4 de la lutte libre).