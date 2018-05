MANCHESTER CITY Mahrez se rapproche de plus en plus

Ce n'est un secret pour personne, l'international algérien de Leicester City, RIyad Mahrez, est plus que jamais proche de rejoindre les rangs de Manchester City. Ceci, malgré l'entrée en lice de plusieurs autres clubs pour s'attacher ses services, à l'image de Liverpool et Arsenal et l'AS Rome, pour ne citer que ces clubs. Selon quelques sources anglaises, le joueur algérien, actuellement en vacances en famille à Dubaï, a donné son accord de principe pour rejoindre les Citizens et les deux clubs, Manchester City et Leicester City, négocient donc actuellement l'indemnité de transfert. Manchester City proposerait 55 millions d'euros alors que Leicester City en réclamerait 65. L'accord entre les deux parties ne devrait pas tarder à être trouvé pour mettre un terme à ce feuilleton qui n'a que trop duré.