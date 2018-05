PAR LE BIAIS DES DROITS TV La FAF saisie pour le paiement des dettes du MCO

Le MC Oran a demandé à la Fédération algérienne de football (FAF) d'utiliser sa quote-part des droits de télévision pour l'épuration de ses dettes envers d'anciens joueurs, estimées à plus de 30 millions de dinars, La FAF avait, en janvier dernier, accordé au MCO un délai jusqu'au 31 mai en cours pour régulariser des anciens joueurs de cette formation ayant obtenu gain de cause auprès de Chambre de résolution des litiges. L'instance fédérale avait averti les huit clubs concernés par cette mesure, dont le MCO, qu'ils étaient exposés à l'interdiction de recrutement en plus de ponction des points s'ils ne venaient pas à rétablir dans leurs droits les joueurs en question avant les délais fixés. Mais la direction du MCO a fait savoir qu'elle n'avait pas actuellement les moyens pour s'acquitter de ses dettes, surtout que la Ligue de football professionnel accuse un retard sensible dans le versement de la quote-part du club des droits de télévision. La même position est également observée par la majorité des autres clubs concernés, au moment où la date butoir fixée approche à grands pas.