QUALIFICATIONS POUR LES JOJ 2018 JUDO Six Algériens toujours en course

Six judokas algériens (4 garçons et 2 filles) sont en lice pour une éventuelle qualification aux Jeux olympiques de la jeunesse (JAJ-2018), prévus au mois d'octobre en Argentine, a annoncé la Fédération algérienne de la discipline (FAJ). Il s'agit de: Ahmed Rebahi (-81 kg), Driss Messaoud Redouane (-66 kg), Benazoug Aghilès Imad (-73 kg), et Bessaï Mohamed Amine (-50 kg) chez les garçons, ainsi que Yassamine Djellab (-57 kg) et Rimeh Bouhrour (-40 kg) chez les filles. «Les cinq premiers au classement mondial de chaque catégorie de poids seront qualifiés aux JOJ de Buenos Aires, et pour le moment, Rebahi, Redouane, Benazoug, Bessaï, Djellab et Bouhrour en font partie», a annoncé la FAJ dans un bref communiqué. Les jeunes Algériens devront cependant se maintenir au classement qu'ils occupent actuellement, pour espérer faire partie du voyage en Argentine, car la concurrence continue à être très rude, a deux mois seulement de la finalisation des listes. «Le dernier délai pour se qualifier aux JOJ de Buenos Aires est fixé au 23 juillet», a précisé la FAJ, ajoutant que les judokas qui se disputent encore les qualifications «disposent de huit tournois internationaux, prévus entre le 19 mai et le 21 juillet, pour «récolter les points» susceptibles de les qualifier pour les Jeux de Buenos Aires. Trois de ces tournois se dérouleront sur le continent sud-américain, respectivement: le 19 mai, le 8 juin et le 29 juin, alors que les cinq autres auront lieu sur les continents européen et asiatique, entre le 19 mai et 21 juillet. Tous ces tournois mettront en jeu un grand nombre de points, susceptibles d'aider les jeunes Algériens à se qualifier.



Championnat d'Afrique de tennis (U12)

Stage de présélection à Tlemcen

16 jeunes tennismen algériens (8 garçons et 8 filles) ont été retenus par la direction technique nationale (DTN) pour un stage de présélection, du 25 au 28 mai, au Tennis Club de Mansourah (Tlemcen), en vue des championnats d'Afrique «par équipes» des moins de 12 ans, prévus au mois de septembre, en Algérie. Il s'agit de Mebarki Rawane, Zerhouni Neila, Boukholda Chiraz, Boudjeaoui Wissal, Kaida Sirine, Benamar Mellisa, Ghettas Imane et Mebarki Yara chez les filles, ainsi que Abdelmalek Abdelhamid, Zerbout Lotfi, Bey Djamel-Eddine, Bekrar Elies, Benosman Mehdi, Cherif Amir, Bengargoura Wassim et Belkacemi Zakaria. Le directeur des jeunes talents sportif à la Fédération algérienne de tennis, Aziz Rihane sera le responsable de ce stage de présélection, où il sera secondé par les entraîneurs Gafaïti Fawzi et Messsahel Mokhtar.