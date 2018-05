SÉLECTION NATIONALE DE HANDBALL (MESSIEURS) Un stage de 12 jours en Slovénie

La sélection algérienne masculine de handball effectuera du 5 au 17 juin un stage en Slovénie ponctué par trois rencontres amicales internationales contre la Slovénie A, dans le cadre de sa préparation pour les Jeux méditerranéens de Tarragone (Espagne), a indiqué la Fédération algérienne de handball (FAHB). L'Equipe nationale élira domicile durant ce stage dans la région de Rogla qui culmine à 1 517 m d'altitude, près de Zresko Pohorje dans le nord de la Slovénie, précise la même source. Le retour du Sept algérien à Alger est prévu le 17 juin et le départ pour Tarragone est fixé au 20 du même mois. Aux Jeux méditerranéens de Tarragone prévus du 22 juin au 1er juillet, la sélection algérienne de handball évoluera dans le groupe B avec la Croatie et l'Italie. Le groupe A est composé de la Slovénie, de la Tunisie et du Monténégro. Le groupe C sera formé de l'Espagne, de la Grèce et du Portugal et le D de l'Egypte, de la Serbie, de la Turquie et de la Macédoine.