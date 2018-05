TOURNOI ALFA TI CUP JUNIORS DE TENNIS Lynda Benkaddour dans la liste des qualifications

L'Algérienne Lynda Benkaddour a été retenue pour disputer la phase des qualifications du tournoi international Alfa Ti Cup Juniors, prévu, en Hongrie, du 20 au 26 mai, selon la liste des participants dévoilée jeudi par les organisateurs. Benkaddour (233 mondiale juniors) se trouve actuellement au 1er rang de la liste des qualifications et ses chances pour intégrer directement le tableau final sont grandes. Plusieurs joueurs et joueuses relativement bien classés sur la scène mondiale prendront part à cette échéance, notamment l'Ukrainien Pavel Shumeiko (70e mondial), le Belge Louis Herman (73e mondial) et la Colombienne Laura Sofia Rico Garcia (76e mondiale). Cette compétition classée en grade 2, se jouera sur les courts en terre battue du grand slam park club à Budapest (Hongrie).