ELIMINATOIRES CAN 2019 (U20): GHANA - ALGÉRIE, AUJOURD'HUI À 15H L'exploit reste possible pour les Verts

Par Mohamed BENHAMLA

Les Verts y croient

Difficile sera la mission des joueurs de l'EN U20, aujourd'hui face au Ghana, mais rien n'est impossible. Les deux antagonistes s'affrontent pour le compte du match retour du deuxième tour des éliminatoires de la CAN 2019 de la catégorie. Les Verts qui ont été tenus en échec lors du match aller à Alger (0-0) tenteront, aujourd'hui à partir de 15h au stade Cape Coast, à 165 km à l'ouest d'Accra, de renverser la vapeur et revenir à Alger avec le sésame de qualification en main. Et au vu de ce qu'ils ont montré jusque-là, Zorgane et consorts ont les moyens de leurs ambitions face à une coriace et très athlétique équipe ghanéenne, considérée comme la meilleure de sa catégorie sur le plan continental. Le staff technique algérien a été renforcé, à cette occasion, par le directeur des Equipes nationales (DEN) Boualem Charef, qui a fait le déplacement avec la délégation, mais sans pour autant s'immiscer dans le travail du duo Salim Sebaâ - Hocine Achiou ou lui imposer ses choix. Bien au contraire, une complicité entre les membres en question s'est fait remarquer, ce qui ne peut que se répercuter positivement sur les joueurs, lesquels pourront bénéficier de l'expérience de chacun des trois techniciens pour espérer réaliser, aujourd'hui, le résultat que tout le monde souhaite. Ayant pris ses quartiers dans la ville d'Elimna à plus de 40 km de Cape Coast, la sélection algérienne a bénéficié du terrain gazonné de la ville, et les joueurs ont réagi positivement à l'entraînement en dépit du taux d'humidité trop élevé. Ils ont même livré un match d'application face à l'Académie de l'Elmina Sharks FC, un petit club de la Ghana Super League, qu'ils ont remporté (3-1). Voilà de quoi rassurer davantage avant d'affronter les Black Satellites. «Nos chances restent toujours intactes. Il y a un match retour à disputer et tout reste possible. Nous sommes conscients de la difficulté de notre mission au Ghana, mais marquer juste un but là-bas nous permettrait de prétendre à la qualification. Les joueurs sont conscients de la tâche qui les attend», a affirmé l'entraîneur Salim Sebaâ. Dans le camp des Verts, tout le monde regrette l'absence de l'attaquant Mohamed Belkheir, non-autorisé par l'Inter Milan, son club employeur, à rejoindre la sélection. Cependant, tout le ponde estime que cette équipe algérienne dispose d'éléments capables de faire en sorte à ce que cette absence ne se fera pas ressentir. Cette rencontre sera dirigée par un trio arbitral malien conduit par Boubou Traoré, assisté de ses compatriotes Boubacar Kinta et Adama Sidiki Koné. Le vainqueur sera opposé au dernier tour des éliminatoires de la CAN-2019 à l'équipe qualifiée de la double confrontation entre le Bénin et la Gambie. Au match aller, la Gambie avait battu le Bénin 2-1 à Banjul. La manche retour aura lieu aujourd'hui à Cotonou.